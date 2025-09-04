Дроны заполонят небо над одним российским городом

В небо над Чекерилом под Ижевском 20 сентября взлетят десятки дронов. Там пройдет авиафестиваль «Мирное небо», сообщили в пресс-службе администрации города, передает KP.RU.
Праздник приурочен ко Дню оружейника и станет финальной точкой республиканской спартакиады «Гвардия» на Кубок имени Калашникова.
Главным событием фестиваля станут соревнования по пилотированию беспилотников. В класс «мини» заявлены участники, которые будут сражаться в личном первенстве. Сейчас идет регистрация пилотов.
К участникам предъявляют несколько условий: возраст от 12 лет, а также наличие собственного дрона с рамой до 180 миллиметров.
Организаторы обещают зрелищное шоу для зрителей. Беспилотники заполонят небо и будут маневрировать, соревноваться в скорости и точности.
Ранее стало известно, что в Кемерове впервые проведут рябиновый фестиваль.