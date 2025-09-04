Моя страна
Дроны заполонят небо над одним российским городом

Небо над Ижевском заполнят дроны на фестивале «Мирное небо»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В небо над Чекерилом под Ижевском 20 сентября взлетят десятки дронов. Там пройдет авиафестиваль «Мирное небо», сообщили в пресс-службе администрации города, передает KP.RU.

Праздник приурочен ко Дню оружейника и станет финальной точкой республиканской спартакиады «Гвардия» на Кубок имени Калашникова.

Главным событием фестиваля станут соревнования по пилотированию беспилотников. В класс «мини» заявлены участники, которые будут сражаться в личном первенстве. Сейчас идет регистрация пилотов.

К участникам предъявляют несколько условий: возраст от 12 лет, а также наличие собственного дрона с рамой до 180 миллиметров.

Организаторы обещают зрелищное шоу для зрителей. Беспилотники заполонят небо и будут маневрировать, соревноваться в скорости и точности.

Ранее стало известно, что в Кемерове впервые проведут рябиновый фестиваль.

