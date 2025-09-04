Автомобилистам дали совет по продлению срока службы двигателя

Автоэксперт Ершов: К преждевременному износу двигателя приводит плохое топливо

Срок службы автомобильного двигателя можно продлить, если избирательнее подходить к покупке топлива и моторного масла. Своими советами на этот счет с «Российской газетой» поделился автоэксперт Константин Ершов.

К преждевременному износу двигателя, по словам Ершова, чаще всего приводят низкокачественное топливо и неподходящее моторное масло. Поломку выдаст сизый дым с запахом масла, металлический стук и появление эмульсии на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины. Также распознать проблемы с двигателем можно благодаря повышенному расходу смазки.

Во избежание порчи двигателя автолюбителям стоит приобретать масло с фирменным допуском и не скупиться на хороший бензин. Также собеседник издания рекомендует своевременно проходить техническое обслуживание и избегать перегрева двигателя. Починить механизм позволит капремонт, однако современные модели автомобилей зачастую не рассчитаны на подобное восстановление: многие детали предусматриваются одноразовыми, заменить их проще, чем отремонтировать. Правильный уход за двигателем не только повысит надежность машины, но и позволит сэкономить на топливе и ремонте, напоминает Ершов.

Ранее автолюбителям назвали признаки плохого бензина. Низкосортное горючее могут выдать детонационные стуки, красноватый нагар на свечах зажигания и проблемы с запуском мотора.