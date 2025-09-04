Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
01:26, 5 сентября 2025Экономика

Автомобилистам дали совет по продлению срока службы двигателя

Автоэксперт Ершов: К преждевременному износу двигателя приводит плохое топливо
Виктория Клабукова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Срок службы автомобильного двигателя можно продлить, если избирательнее подходить к покупке топлива и моторного масла. Своими советами на этот счет с «Российской газетой» поделился автоэксперт Константин Ершов.

К преждевременному износу двигателя, по словам Ершова, чаще всего приводят низкокачественное топливо и неподходящее моторное масло. Поломку выдаст сизый дым с запахом масла, металлический стук и появление эмульсии на внутренней стороне крышки маслозаливной горловины. Также распознать проблемы с двигателем можно благодаря повышенному расходу смазки.

Во избежание порчи двигателя автолюбителям стоит приобретать масло с фирменным допуском и не скупиться на хороший бензин. Также собеседник издания рекомендует своевременно проходить техническое обслуживание и избегать перегрева двигателя. Починить механизм позволит капремонт, однако современные модели автомобилей зачастую не рассчитаны на подобное восстановление: многие детали предусматриваются одноразовыми, заменить их проще, чем отремонтировать. Правильный уход за двигателем не только повысит надежность машины, но и позволит сэкономить на топливе и ремонте, напоминает Ершов.

Ранее автолюбителям назвали признаки плохого бензина. Низкосортное горючее могут выдать детонационные стуки, красноватый нагар на свечах зажигания и проблемы с запуском мотора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военкор из Франции назвала реальный боевой потенциал «коалиции желающих»

    Депутат Рады раскрыл смысл встречи «коалиции желающих»

    Экс-депутат Рады назвал размещение войск НАТО на Украине интервенцией

    В российском городе сообщили о взрывах и возгорании

    Работу российского аэропорта временно ограничили

    Стало известно о планах Трампа переименовать Пентагон в Министерство войны

    Автомобилистам дали совет по продлению срока службы двигателя

    На Западе заметили плохой сигнал для Киева на встрече «коалиции желающих»

    Пенсионерка поверила выдававшему себя за астронавта мошеннику и перевела ему деньги

    Биолог объяснил стирание следов Ким Чен Ына после переговоров в КНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости