09:40, 4 сентября 2025

Бывшая возлюбленная российского миллиардера снялась в микроплатье

Российская модель Елена Перминова снялась в белом микроплатье
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Franco Origlia / Getty Images

Бывшая возлюбленная российского бизнесмена и миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Фото: @lenaperminova

39-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в белом микроплатье, облегающем фигуру. Помимо этого, звезда надела балетки пудрового оттенка. При этом в руках она держала маленькую нежно-розовую сумку. Вдобавок знаменитость распустила завитые в легкие локоны светлые волосы.

Ранее в сентябре бывшая возлюбленная российского миллиардера в откровенной позе снялась на яхте.

