14:12, 4 сентября 2025Мир

ЕС испугался возможного отказа Германии участвовать в военной миссии на Украине

Spiegel: ЕС опасается, что ФРГ может отказаться от участия в миссии на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Европейский союз (ЕС) опасается, что Германия может отказаться от участия в возможной военной миссии на Украине. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники.

«В Брюсселе опасаются, что федеральное правительство [Германии] может отказаться от планов по мирной миссии», — говорится в материале.

По словам европейского дипломата, пожелавшего сохранить анонимность, правительство канцлера ФРГ Фридриха Мерца ставит себе цель сделать Германию «ведущей страной в усилившейся Европе» и потому не может несколько месяцев подряд участвовать в планировании миссии, а потом «соскочить с поезда».

Другой источник заявил, что если Берлин в итоге решит выделять деньги на поддержку Украины вместо отправки военных, то для Германии это будет «огромный международный репутационный ущерб». Он также добавил, что европейцы должны «удерживать интерес американцев» к этой миссии.

Как пишет издание, если Европа не сможет добиться результата, то в этом увидят подтверждение правоты своих взглядов скептики из окружения президента США Дональда Трампа, которые считают, что Вашингтону не следует заниматься украинским вопросом.

Ранее стало известно, что правительство Германии на предстоящей встрече предложит «коалиции желающих» усилить противовоздушную оборону Украины. Отмечается, что план Германии предполагает увеличение поставок Украине систем ПВО на 20 процентов.

    Все новости