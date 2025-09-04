Из жизни
02:02, 4 сентября 2025

«Евнуходел» убрал свой пенис в тумбочку и хранил там четыре года

Фото: Metropolitan Police / Reuters

Любитель экстремальных модификаций тела по прозвищу «Евнуходел» убрал свой ампутированный пенис в тумбочку и хранил там четыре года. Об этом сообщает Daily Star.

В мае 2024 года норвежцу Мариусу Густавсону вынесли обвинительный приговор в Великобритании. Он и его приспешники проводили подпольные хирургические операции, где людям отрезали конечности и гениталии. Все происходящее снимали на видео и выкладывали на платный сайт под названием «Евнуходел», а отрезанные органы Густавсон ел или оставлял себе на память.

В 2025 году документалист Марсель Теру выпустил документальный сериал о Густавсоне и его сети. Из фильма стало известно, что Густавсон, вероятнее всего, страдает от дисфории целостности восприятия тела, или расстройства идентичности ампутанта. Это психическое заболевание, при котором люди испытывают компульсивное желание удалять здоровые части тела.

Кроме того, выяснилось, что он сделал вывеску «Игровая комната Тео, открыто 24/7» в полуподвальной квартире, где проводил операции вместе с сообщниками. После ампутации собственной ноги Густавсон стал получать пособие по инвалидности. А свой отсеченный пенис мужчина положил в тумбочку, где хранил четыре года. Полиция также обнаружила свидетельства каннибализма: однажды Густавсон приготовил салат из яичек с фисташками и «попробовал» отрезанный пенис на видео.

«Я ожидал монстра, но он оказался обаятельным и тихим. Он умел говорить о самых диких вещах так, что на мгновение они казались нормальными», — рассказал о встрече с Густавсоном Марсель Теру. По его словам, харизма Густавсона делала его особенно опасным для уязвимых людей, которых он вовлекал в свою сеть.

Ранее Густавсон признался, что удалил гениталии 58 мужчинам. Отрезанные органы он сохранял в холодильнике или консервировал в спирте.

