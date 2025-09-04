Мир
13:49, 4 сентября 2025

Европейские лидеры забеспокоились из-за возможного наступления России

Bloomberg: В Европе опасаются возможного нового наступления ВС РФ на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

В Европе растет обеспокоенность из-за возможного нового наступления Вооруженных сил (ВС) РФ на Украине. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Европейские лидеры все больше опасаются, что Россия начнет новое наступление на Украине. (...) На заседании Совета безопасности в Тулоне на прошлой неделе немецкие и французские официальные лица обсуждали вопрос о скоплении российских войск под Покровском», — утверждается в материале.

Издание отмечает, что переход города под контроль ВС РФ позволит России продолжить наступление на гораздо более крупные Краматорск и Славянск.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отверг возможность вывода войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) с территории Донбасса. «Мы не можем сдавать территории в любом случае», — заявил он.

