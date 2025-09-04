Фицо заявил, что ЕС изолировал себя отказом приехать в Китай

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что большой ошибкой Евросоюза стало игнорирование торжеств к годовщине окончания Второй мировой войны, которые ранее состоялись в Китае. Об этом политик написал в своем Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Сам Фицо принял участие в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны, организованных в Пекине.

«Считаю большой ошибкой, что главы государств и премьеры государств-членов Европейского союза проигнорировали сегодняшние торжества в Китае», — уточнил он.

Помимо этого, словацкий премьер выразил сожаление, что высшие представители государств-членов Европейского союза не присутствовали «на таком глобальном событии».

По его словам, «если кто-то сегодня и был изолирован, то это Европейский союз». Роберт Фицо подчеркнул, что ему, как главе суверенного государства, никто не будет указывать, куда он может или не может ездить.

Ранее французский политик Флориан Филиппо рассказал, что Роберт Фицо вызвал сильное недовольство в Европейском союзе из-за своей поездки в Пекин. По мнению эксперта, Франция должна активнее участвовать в построении многополярного мира и перестать подчиняться устаревшему евроглобалистскому порядку.

До этого сообщалось, что президент России Владимир Путин провел встречу с премьером Словакии Робертом Фицо в Пекине.