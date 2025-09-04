Наука и техника
15:44, 4 сентября 2025
Наука и техника

Samsung похоронила легендарные смартфоны

Samsung прекратила выпускать обновления для всех флагманов серии Galaxy Note
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Корпорация Samsung прекратила выпускать новые версии программного обеспечения (ПО) для всех смартфонов серии Galaxy Note. На это обратило внимание издание GizmoChina.

Компания добавила все устройства серии Galaxy Note в список устаревших. С этого момента фирма больше не будет выпускать обновления Android для девайсов. В линейку флагманов, которые вышли в 2020 году, входят Galaxy Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra и Note 20 Ultra 5G. По словам журналистов, Samsung фактически похоронили эти устройства.

В серию Galaxy Note входили флагманские смартфоны с большим экраном, мощным процессором и встроенным стилусом. В материале говорится, что фирма внезапно перестала их выпускать — релиз 2020 года оказался последним. Специалисты отметили, что, хотя Samsung не будет готовить обновления Android, она иногда может выпускать для Galaxy Note патчи безопасности — но только в исключительных случаях, при обнаружении опасных уязвимостей.

«Эти устройства долгое время получали ежемесячные обновления безопасности, прежде чем их перевели на ежеквартальный цикл обновления, а затем на двухгодичный», — отметили авторы. Пользователям аппаратов Galaxy Note журналисты посоветовали переходить на более новые устройства.

В начале осени пользователи складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7 начали жаловаться на то, что с корпуса их устройства стала сходить краска. Стоимость аппарата начинается от 2 тысяч долларов, или около 160 тысяч рублей.

