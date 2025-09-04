Samsung похоронила легендарные смартфоны

Корпорация Samsung прекратила выпускать новые версии программного обеспечения (ПО) для всех смартфонов серии Galaxy Note. На это обратило внимание издание GizmoChina.
Компания добавила все устройства серии Galaxy Note в список устаревших. С этого момента фирма больше не будет выпускать обновления Android для девайсов. В линейку флагманов, которые вышли в 2020 году, входят Galaxy Note 20, Note 20 5G, Note 20 Ultra и Note 20 Ultra 5G. По словам журналистов, Samsung фактически похоронили эти устройства.
В серию Galaxy Note входили флагманские смартфоны с большим экраном, мощным процессором и встроенным стилусом. В материале говорится, что фирма внезапно перестала их выпускать — релиз 2020 года оказался последним. Специалисты отметили, что, хотя Samsung не будет готовить обновления Android, она иногда может выпускать для Galaxy Note патчи безопасности — но только в исключительных случаях, при обнаружении опасных уязвимостей.
«Эти устройства долгое время получали ежемесячные обновления безопасности, прежде чем их перевели на ежеквартальный цикл обновления, а затем на двухгодичный», — отметили авторы. Пользователям аппаратов Galaxy Note журналисты посоветовали переходить на более новые устройства.
В начале осени пользователи складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 7 начали жаловаться на то, что с корпуса их устройства стала сходить краска. Стоимость аппарата начинается от 2 тысяч долларов, или около 160 тысяч рублей.