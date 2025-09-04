Генсек НАТО рассказал о противостоянии с Россией после конфликта на Украине

Рютте: НАТО продолжит противостоять России после завершения конфликта на Украине

НАТО продолжит противостоять России и после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте, выступая на оборонном форуме в Праге.

«Российская угроза не исчезнет вместе с завершением конфликта на Украине. НАТО будет продолжать подготовку, чтобы противостоять ей», — сказал он.

Рютте отметил, что Североатлантический альянс также намерен готовиться к противостоянию угрозе, исходящей от Китая, однако не будет распространять действие 5-й статьи Устава НАТО на партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По его словам, в НАТО сосредоточены в первую очередь на противостоянии с Россией.

Ранее Рютте сообщил, что страны НАТО приобрели у США оборонное и летальное оружие для его дальнейшей отправки на Украину в рамках инициативы Prioritized Ukraine Requirements List на сумму два миллиарда долларов.