Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:34, 4 сентября 2025Бывший СССР

Главком ВСУ высказался о недостатках дронов-перехватчиков ВСУ

Главком ВСУ Сырский приказал устранить недостатки дронов-перехватчиков
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: UKRAINIAN GROUND FORCES / Reuters

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал устранить недостатки украинских дронов-перехватчиков. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале генерала.

«По итогам совещания поставил задачу для устранения недостатков и усиления работы по направлению дронов-перехватчиков», — заявил главком.

Он добавил, что Украина создает эшелонированную систему противодействия российским дронам.

Ранее стало известно, что ВСУ на нескольких участках фронта в Луганской народной республике применяют новую тактику использования дронов. Украинские войска пытаются преодолеть антидроновые сети, используя поочередно дроны с зажигательной смесью и FPV-дроны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

    У россиянки забрали дочь-школьницу из-за запрета иметь друзей

    Российские школьники подрались из-за места за партой

    Бизнесмена разрубило винтом собственной роскошной яхты на глазах у сына

    Гинеколог назвала неочевидную причину распространения венерических заболеваний

    Макгрегор призвал поддержать его кандидатуру на президентских выборах

    Россиян научили не попадать под блокировку карты

    Речь британского премьера захотели сопроводить звуками секса

    Назван доступный усилитель противораковых препаратов

    Азербайджан заподозрили в передаче Украине МиГ-29

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости