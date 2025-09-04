Главком ВСУ высказался о недостатках дронов-перехватчиков ВСУ

Главком ВСУ Сырский приказал устранить недостатки дронов-перехватчиков

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский приказал устранить недостатки украинских дронов-перехватчиков. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале генерала.

«По итогам совещания поставил задачу для устранения недостатков и усиления работы по направлению дронов-перехватчиков», — заявил главком.

Он добавил, что Украина создает эшелонированную систему противодействия российским дронам.

Ранее стало известно, что ВСУ на нескольких участках фронта в Луганской народной республике применяют новую тактику использования дронов. Украинские войска пытаются преодолеть антидроновые сети, используя поочередно дроны с зажигательной смесью и FPV-дроны.