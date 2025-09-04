Главный конкурент Tesla столкнулся с падением спроса

Reuters: BYD снизила целевой показатель продаж на 16 процентов

Эпоха рекордного роста китайского производителя электромобилей BYD подходит к концу. Об этом сообщило агентство Reuters.

Оказалось, что BYD снизила целевой показатель продаж на 2025 год сразу на 16 процентов, до 4,6 миллиона автомобилей. И это при том, что в марте этот автогигант сообщал, что намерен продать 5,5 миллиона автомобилей к 2025 году. Кроме того, компания столкнулась с падением акций, что эксперты объяснили давлением со стороны таких конкурентов, как Geely Auto и Leapmotor. На прошлой неделе BYD сообщила о падении квартальной прибыли на 30 процентов, что стало первым снижением за более чем три года.

Отмечается, что снижение прогноза также отражает дефляционное давление, которое испытывает китайская экономика. Внутренний спрос там сильно пострадал от затяжного спада на рынке жилья. За первые восемь месяцев этого года BYD выполнила лишь около 52 процентов от своего первоначального целевого показателя в 5,5 миллиона автомобилей.

Издание напомнило, что BYD смогла всего за несколько лет превратиться из новичка в производстве электромобилей в одного из крупнейших мировых производителей. Продажи электромобилей и подключаемых гибридов компании выросли в десять раз в период с 2020 по 2024 год, достигнув 4,3 миллиона автомобилей. Однако сейчас компания демонстрирует явные признаки замедления, особенно на своём основном рынке — в Китае, на который приходится почти 80 процентов продаж.

Ранее сообщалось, что именно конкуренция со стороны BYD помешала Tesla удержать лидирующие позиции на европейском рынке электрокаров.

