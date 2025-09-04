Дибров и Толстая обсудят измены в русской литературе в программе «Антропология»

Телеведущий Дмитрий Дибров расскажет про измены в русской литературе в эфире программы «Антропология» нового сезона проекта «Подкаст.Лаб». Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премьера нового сезона состоится на Первом канале 5 сентября. В первом выпуске «Антропологии» Дибров и писательница Татьяна Толстая будут обсуждать, как в русской классике осмыслялась тема супружеской неверности.

Отмечается, что в новом сезоне соведущим Диброва станет искусственный интеллект (ИИ). «Зрители впервые увидят в "Антропологии" нейросеть в качестве ведущего. Страшно ли мне? Нет. Пока человек и нейросеть дополняют друг друга. Выгонит ли меня когда-нибудь из "Останкино" искусственный интеллект? Не мне судить», — высказался ведущий.

Ранее сообщалось, что Дибров оценил риск потерять работу из-за ИИ. Телеведущий пошутил, что из-за нейросетей скоро будет играть на гитаре в переходе.