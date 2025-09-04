Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:11, 4 сентября 2025Интернет и СМИ

Дибров расскажет про измены

Дибров и Толстая обсудят измены в русской литературе в программе «Антропология»
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Дибров расскажет про измены в русской литературе в эфире программы «Антропология» нового сезона проекта «Подкаст.Лаб». Об этом сообщается в пресс-релизе телеканала, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Премьера нового сезона состоится на Первом канале 5 сентября. В первом выпуске «Антропологии» Дибров и писательница Татьяна Толстая будут обсуждать, как в русской классике осмыслялась тема супружеской неверности.

Отмечается, что в новом сезоне соведущим Диброва станет искусственный интеллект (ИИ). «Зрители впервые увидят в "Антропологии" нейросеть в качестве ведущего. Страшно ли мне? Нет. Пока человек и нейросеть дополняют друг друга. Выгонит ли меня когда-нибудь из "Останкино" искусственный интеллект? Не мне судить», — высказался ведущий.

Ранее сообщалось, что Дибров оценил риск потерять работу из-за ИИ. Телеведущий пошутил, что из-за нейросетей скоро будет играть на гитаре в переходе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Две группы спецназа ВСУ разыскивают в 250 километрах от границ Москвы. Как диверсанты проникли туда и какова их цель?

    Умер сын легендарного Эрнеста Хемингуэя Патрик

    Постсоветская страна резко нарастила поставки нефти в Германию

    Названа причина остановки сердца у подмосковного школьника после линейки на День знаний

    Звезда фильмов Marvel признался в проблемах со здоровьем

    Московского врача наказали за аватарку в Telegram

    Россиянам раскрыли способы избежать отравлений в путешествиях по Азии

    Врач назвал кардинально меняющую здоровье в лучшую сторону привычку

    На Западе подтвердили планы Индии закупить у России еще больше С-400

    Китаю спрогнозировали потерю статуса крупнейшей экономики мира

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости