Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:07, 3 сентября 2025Интернет и СМИ

Дибров пошутил о потере работы

Телеведущий Дмитрий Дибров допустил потерю работы из-за нейросетей
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров оценил риск потерять работу из-за искусственного интеллекта (ИИ). На эту тему он высказался на премьере фильма Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» в Москве, его слова передает StarHit.

Ведущий заявил, что на Первом канале скоро состоится премьера его интервью с писательницей Татьяной Толстой. «Никогда такого не было во всю историю отечественного телевидения. Впервые интервью (...) будет брать нейросеть вместе с Дибровым. Представляете, что это? Мы очень волновались», — признался он.

Материалы по теме:
Безумные советы нейросетей вредят здоровью и рушат жизни. Как искусственный интеллект начал работать против человека?
Безумные советы нейросетей вредят здоровью и рушат жизни.Как искусственный интеллект начал работать против человека?
6 июня 2024
«Глобальный раскол углубляется» Почему мировые державы стремятся к лидерству в сфере ИИ и какое место в этой гонке занимает Китай?
«Глобальный раскол углубляется»Почему мировые державы стремятся к лидерству в сфере ИИ и какое место в этой гонке занимает Китай?
26 августа 2025

Дибров также допустил, что в будущем может потерять работу из-за ИИ. «У нее [нейросети] есть чувство юмора. Это очень опасно. Значит, скоро вы меня увидите вот здесь в переходе, играющим на гитаре песни The Beatles со шляпой перед собой», — пошутил он.

Ведущий также рассказал о жизни после расставания с женой Полиной. Дибров заверил, что у него не возникло трудностей в быту после ухода супруги.

О том, что Дибров разводится после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Адвокаты пары сообщили, что инициатором развода стала жена телеведущего, пара планирует решить все мирно.

Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. Телеведущий старше супруги на 30 лет. У пары трое детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Истощилка не выросла, хер Мерц». В России жестко ответили Германии после «нехороших заявлений» в адрес Путина

    В Петербурге перевозивший почти сотню людей «Метеор» столкнулся с катером и попал на видео

    В Москве запустили первый беспилотный трамвай

    Кадыров отреагировал на санкции Лондона против его матери

    Раскрыты планы Apple на складной iPhone

    В России мусульманин пошел в суд из-за проданного во «Вкусно и точка» бургера

    Каллас отреагировала на встречу Путина с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном

    Дибров пошутил о потере работы

    Птица сорвала полет российского самолета в Азию

    Раскрыта судьба оказавшихся на Украине без денег и действующих документов россиян

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости