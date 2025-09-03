Дибров пошутил о потере работы

Телеведущий Дмитрий Дибров допустил потерю работы из-за нейросетей

Телеведущий Дмитрий Дибров оценил риск потерять работу из-за искусственного интеллекта (ИИ). На эту тему он высказался на премьере фильма Роберта Земекиса «Тогда. Сейчас. Потом» в Москве, его слова передает StarHit.

Ведущий заявил, что на Первом канале скоро состоится премьера его интервью с писательницей Татьяной Толстой. «Никогда такого не было во всю историю отечественного телевидения. Впервые интервью (...) будет брать нейросеть вместе с Дибровым. Представляете, что это? Мы очень волновались», — признался он.

Дибров также допустил, что в будущем может потерять работу из-за ИИ. «У нее [нейросети] есть чувство юмора. Это очень опасно. Значит, скоро вы меня увидите вот здесь в переходе, играющим на гитаре песни The Beatles со шляпой перед собой», — пошутил он.

Ведущий также рассказал о жизни после расставания с женой Полиной. Дибров заверил, что у него не возникло трудностей в быту после ухода супруги.

О том, что Дибров разводится после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Адвокаты пары сообщили, что инициатором развода стала жена телеведущего, пара планирует решить все мирно.

Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. Телеведущий старше супруги на 30 лет. У пары трое детей.