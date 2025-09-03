Интернет и СМИ
12:13, 3 сентября 2025Интернет и СМИ

Дибров рассказал о жизни после расставания с женой

Ведущий Дибров заявил, что у него не возникло трудностей в быту после ухода жены
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Известный российский телеведущий Дмитрий Дибров рассказал о жизни после расставания с женой Полиной. Его комментарий передает StarHit.

Дибров заявил, что у него не возникло трудностей в быту после ухода супруги. По словам ведущего, у него есть помощница и другие работники, которые помогают ему с делами по дому.

«У меня прислуга, коллектив... Шофер возит детей в школу, из школы. Единственное — (...) помощнице практически делать нечего. Я стараюсь, чтобы она не готовила еду, потому что это невыносимо! Я сам приготовлю. Да и еды этой уже не так много. И более того — нельзя же после шести», — высказался он.

Ранее Дибров пожаловался, что в сети распространяют слухи о его запое из-за расставания с женой. Ведущий отметил, что информация о его проблемах с алкоголем ложная.

О том, что Дибров разводится после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Позднее адвокаты пары подтвердили эту информацию. Уточнялось, что инициатором развода выступила жена телеведущего. Отмечалось, что супруги планируют решить все без конфликтов.

Дмитрий Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. Телеведущий старше избранницы на 30 лет. У пары трое детей.

