12:47, 29 августа 2025

Дибров ответил на слухи о запое из-за развода

Дибров пожаловался, что в сети распространяют слухи о его запое из-за развода
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Телеведущий Дмитрий Дибров пожаловался, что в сети распространяют слухи о его запое из-за развода. На них он ответил во время прямого эфира на сервисе Twitch.

Дибров признался, что сейчас у него «не самые веселые времена в жизни». «Ведь вы же видите, что пишет это несчастное сообщество инфоглистов?! (...) Что Дибров в запое, он, понимаете, пьет каждый вечер», — заявил он, обращаясь к зрителям трансляции.

Телеведущий отметил, что слухи про его проблемы с алкоголем ложные, а по вечерам он занимается прямыми эфирами на Twitch. Кроме того, по словам Диброва, ему в ближайшее время предстоят съемки на телевидении. «Первый канал не заставляет себя ждать. Завтра у меня на Первом канале уже целых три съемки за один день», — добавил он.

Ранее жена телеведущего Полина Диброва подтвердила, что состоит в отношениях с предпринимателем Романом Товстиком. При этом она заявила, что не заводила роман втайне от мужа.

О том, что Дибровы разводятся после 16 лет брака, стало известно в конце июля. Позднее адвокаты пары подтвердили эту информацию. На фоне этой новости в сети распространились слухи, что причиной расставания стала измена жены ведущего с Товстиком.

Дибров женился на модели Полине Наградовой в 2009 году. У пары трое сыновей. Жена моложе телеведущего на 30 лет.

