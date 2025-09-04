Вероятность снижения цен на жилье в России оценили

ФСК «Регион»: В ближайшее время недвижимость в России дешеветь не будет

В ближайшее время цены на жилье в России не снизятся. Такой прогноз в беседе с Life.ru дал первый заместитель гендиректора ФСК «Регион» Роман Капинос.

Предпосылок для спада цен на недвижимость в стране сейчас нет, считает Капинос. В обозримом будущем жилье не может подешеветь, для этого, по словам эксперта, нет ни одного макроэкономического фактора. При этом рабочая сила и стройматериалы лишь прибавляют в цене, а инфляция набирает обороты.

«Ни по бетону, ни по металлу, ни по инженерным системам, ни по, собственно, стоимости труда. Вот ни одного факта не существует. Причем это не только российская, это вообще мировая стандартность. (...) Поэтому с точки зрения инфляционного отдаления все будет только дороже, к сожалению», — цитирует Капиноса издание. Он полагает, что сейчас лучшее время для покупки квартиры, пока еще россиянам доступны рассрочка и скидки от девелопера.

Не ожидает снижения цен и экономист Александр Разуваев. По его оценкам, жилье не подешевеет и в 2026 году, однако ипотека может стать выгоднее.