Китай представил «выжигатель мозгов»

КП: НОАК на параде в Пекине представила образцы микроволнового оружия
Иван Потапов
Иван Потапов

Кадр: НТВ / Rutube

Национально-освободительная армия Китая (НОАК) на недавно завершившимся параде в Пекине представила три образца микроволнового оружия High Power Microwave (HPM). О «выжигателях электронных мозгов» пишет газета «Комсомольская правда» (КП).

«Эти системы излучают мощные микроволновые импульсы, способные выводить из строя электронику беспилотников», — говорится в публикации о мощных излучателях, смонтированных на армейских грузовиках.

Боевой радиус системы газета оценила в несколько сотен метров. Представленные системы предназначены для обороны стационарных позиций от роев вражеских беспилотников.

В июле издание TWZ заметило, что армия США получит микроволновые системы уничтожения роя дронов Integrated Fires Protection Capability High-Power Microwave (IFPC-HPM), также известные как Leonidas.

В мае заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин заявил, что допускает создание боеприпасов для реактивных систем залпового огня, способных поражать цель электромагнитным импульсом.

