РИА Новости: Колумбийские наемники по ошибке вступили в бой с десантом ВСУ

Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке атаковали украинский десант. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«В районе Садков [Сумской области] отряд колумбийских наемников по ошибке вступил в бой с группой военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ», — уточнил собеседник агентства.

По словам представителя силовых структур, задача бойцов ВСУ, попавших под огонь наемников, заключалась в оборудовании позиций в лесном массиве. В результате украинское подразделение понесло потери.

Ранее о расположении подразделений иностранных наемников ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) высказался советник главы региона Игорь Кимаковский. По его информации, они размещены вдоль всей линии боевого соприкосновения.