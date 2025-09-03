Бывший СССР
В ДНР раскрыли расположение подразделений иностранных наемников ВСУ

Кимаковский: ВСУ разместили иностранных наемников вдоль всего фронта в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Вооруженные силы Украины (ВСУ) разместили подразделения иностранных наемников вдоль всей линии фронта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Киев разместил вдоль линии боевого соприкосновения подразделения иностранных наемников. Речь идет о целых интернациональных соединениях», — сообщил Кимаковский.

Подразделения иностранных наемников ВСУ были зафиксированы на границе ДНР и Днепропетровской области, а также на красноармейском, константиновском и краснолиманском направлениях. По словам советника главы республики, Киев вместе с тем перебрасывает их в сторону Харьковской области.

Ранее в российских силовых структурах заявили о переброске наемников ВСУ на один участок фронта. Речь шла о харьковском направлении.

