Крокодил приполз в деревню и напал на двух человек

В Индии самка крокодила выползла из канавы и напала на двух человек

В индийском штате Мадхья-Прадеш в село приползла крупная самка крокодила и напала на двух человек. Об этом сообщает издание The Times of India.

Рептилию заметили около четырех часов утра. Жители деревни подозревают, что она выползла из водосточной канавы на фоне затяжных дождей и подъема уровня воды. Очевидцы подняли тревогу и обратились в лесной департамент и полицию.

Полицейские прибыли вскоре после сообщения, а вот сотрудники лесного департамента задержались. Они явились лишь в девять часов утра, причем у них не было при себе клетки и веревок для отлова крокодила.

Когда рептилию попытались поймать, она бросилась к домам. Ранения получили двое мужчин, их доставили в районную больницу. С помощью жителей деревни крокодила все-таки удалось связать и перевезти к водохранилищу, где его выпустили.

