Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:00, 4 сентября 2025Из жизни

Крокодил приполз в деревню и напал на двух человек

В Индии самка крокодила выползла из канавы и напала на двух человек
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Unsplash

В индийском штате Мадхья-Прадеш в село приползла крупная самка крокодила и напала на двух человек. Об этом сообщает издание The Times of India.

Рептилию заметили около четырех часов утра. Жители деревни подозревают, что она выползла из водосточной канавы на фоне затяжных дождей и подъема уровня воды. Очевидцы подняли тревогу и обратились в лесной департамент и полицию.

Полицейские прибыли вскоре после сообщения, а вот сотрудники лесного департамента задержались. Они явились лишь в девять часов утра, причем у них не было при себе клетки и веревок для отлова крокодила.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

Когда рептилию попытались поймать, она бросилась к домам. Ранения получили двое мужчин, их доставили в районную больницу. С помощью жителей деревни крокодила все-таки удалось связать и перевезти к водохранилищу, где его выпустили.

Ранее сообщалось, что в Индии мужчина вступил в схватку с крокодилом, напавшим на его мать. Он отбил женщину у хищника при помощи палки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела

    Крокодил приполз в деревню и напал на двух человек

    В США назвали ожидаемые сроки пребывания миссии астронавтов на Луне

    Российский боец рассказал об уничтожении наемников ВСУ в ДНР

    На Камчатке за прошедшие сутки зафиксировали 14 афтершоков

    Автолюбитель элегантно отомстил новому владельцу своей разбитой машины

    В Харьковской области произошел взрыв

    Ирландский журналист высказался о роли Украины в мировой политике

    Власти российского региона закупили сотни бутылок алкоголя на деньги из бюджета

    В сети вспомнили самые безумные запреты и правила родителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости