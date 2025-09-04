Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:30, 4 сентября 2025Экономика

Медузы снова заблокировали АЭС во Франции

Медузы заблокировали АЭС во Франции второй раз за месяц
Александра Качан (Редактор)

Фото: Francis Chanteloup / Energi-vore / Wikimedia

Медузы вновь заблокировали работу одной из атомных электростанций (АЭС) во Франции. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на данные местной национальной энергетической компании EDF.

Заблокирована оказалась станция Paluel в Нормандии. Несколько медуз попали в фильтры насосной станции и АЭС, после чего один из четырех реакторов был приостановлен, а другой — сокращен ряди безопасности. В результате общая выработка электроэнергии снизилась с 5,2 гигаватта до 2,8 гигаватта.

В настоящий момент на станции начались восстановительные работы. Сроки их завершения не уточняются.

Аналогичный инцидент произошел менее месяца назад на французской станции Gravelines. Тогда эксперты заявили, что произошедшее связано с глобальным потеплением, благодаря которому медузы начали размножаться дольше и быстрее, что привело к росту их численности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву». Зеленского позвали в Россию, но он снова ответил отказом

    Деталь во внешнем виде Джейсона Момоа на кинофестивале в Венеции вызвала споры в сети

    Спецназовец обратился к россиянам после сообщений о диверсантах в 250 километрах от Москвы

    ЦБ рекордно поднял курс доллара

    Россия обвинила ВСУ в попытке выдать уничтоженную «Искандером» цель за гуманитарную миссию

    В России оценили урон от торговых войн

    Медузы снова заблокировали АЭС во Франции

    В Москве робот-доставщик остановил Aurus с мигалками и попал на видео

    Живущий в США журналист-иноагент назвал одно из неприятных открытий эмиграции

    Карл III рассказал о здоровье на фоне борьбы с раком

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости