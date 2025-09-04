Медузы снова заблокировали АЭС во Франции

Медузы заблокировали АЭС во Франции второй раз за месяц

Медузы вновь заблокировали работу одной из атомных электростанций (АЭС) во Франции. Об этом пишет «Би-би-си» со ссылкой на данные местной национальной энергетической компании EDF.

Заблокирована оказалась станция Paluel в Нормандии. Несколько медуз попали в фильтры насосной станции и АЭС, после чего один из четырех реакторов был приостановлен, а другой — сокращен ряди безопасности. В результате общая выработка электроэнергии снизилась с 5,2 гигаватта до 2,8 гигаватта.

В настоящий момент на станции начались восстановительные работы. Сроки их завершения не уточняются.

Аналогичный инцидент произошел менее месяца назад на французской станции Gravelines. Тогда эксперты заявили, что произошедшее связано с глобальным потеплением, благодаря которому медузы начали размножаться дольше и быстрее, что привело к росту их численности.