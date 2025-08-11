Экономика
09:17, 12 августа 2025

Медузы заблокировали АЭС во Франции

The Guardian: Медузы заблокировали работу АЭС Gravelines во Франции
Александра Качан (Редактор)

Фото: Nir Elias / Reuters

Медузы заблокировали работу одной из крупнейших во Франции атомных электростанций (АЭС). Об этом пишет газета The Guardian.

Речь идет об АЭС Gravelines, расположенной между городами Дюнкерк и Кале и использующей для охлаждения воду из канала, соединенного с Северным морем. В ночь на 11 августа четыре реактора были экстренно остановлены из-за попадания в системы охлаждения большого количества медуз. Два реактора уже находились на плановом обслуживании, поэтому станция полностью приостановила работу.

Эксперты считают, что произошедшее связано с потеплением воды в Северном море из-за изменения климата. В более благоприятных условиях медузы начали быстрее и дольше размножаться, из-за чего их численность увеличилась. Кроме того, на распространение медуз влияют суда: личинки нередко попадают в балластные цистерны кораблей в одном порту, а в воде оказываются в другом.

Ранее российские туристы пожаловались на нашествие необычных синих медуз на пляжах Туниса.

