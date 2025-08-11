Медузы заблокировали АЭС во Франции

Медузы заблокировали работу одной из крупнейших во Франции атомных электростанций (АЭС). Об этом пишет газета The Guardian.
Речь идет об АЭС Gravelines, расположенной между городами Дюнкерк и Кале и использующей для охлаждения воду из канала, соединенного с Северным морем. В ночь на 11 августа четыре реактора были экстренно остановлены из-за попадания в системы охлаждения большого количества медуз. Два реактора уже находились на плановом обслуживании, поэтому станция полностью приостановила работу.
Эксперты считают, что произошедшее связано с потеплением воды в Северном море из-за изменения климата. В более благоприятных условиях медузы начали быстрее и дольше размножаться, из-за чего их численность увеличилась. Кроме того, на распространение медуз влияют суда: личинки нередко попадают в балластные цистерны кораблей в одном порту, а в воде оказываются в другом.
Ранее российские туристы пожаловались на нашествие необычных синих медуз на пляжах Туниса.