11:24, 4 сентября 2025

Медведев задумался об изъятии ценностей британской короны

Медведев: Британия совершила правонарушение, отдав доходы от активов РФ Киеву
Кирилл Луцюк

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Власти Великобритании совершили правонарушение, когда передали Украине 1,3 миллиарда долларов, которые были получены в качестве прибыли от использования замороженных активов России. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он констатировал, что в судебном порядке эти деньги по понятным причинам не взыскать. Поэтому у России есть только один способ возврата ценностей — вернуть захваченное в натуральной форме. Речь, по словам Медведева, идет как об «украинской земле», так и об ином недвижимом и движимом имуществе, расположенном на ней.

«Я, понятно, не про земли новых регионов России, они и так наши», — уточнил Медведев. Он убежден, что любой незаконный захват арестованных российских средств или доходов с них должен конвертироваться в дополнительные территории и иное имущество «страны 404». «Ну или изъятием ценностей британской короны», — предположил зампред Совбеза.

Ранее о передаче Украине 1,3 миллиарда долларов, полученных в качестве прибыли от использования замороженных активов России, заявил министр обороны Великобритании Джон Хили. По его словам, эта сумма позволила обеспечить поставку Киеву сотен тысяч артиллерийских боеприпасов, а также средств противовоздушной обороны.

