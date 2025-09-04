Мир
14:40, 4 сентября 2025Мир

«Первый русский мэр» Колумбии захотел вернуться на родину

Мэр Тунхи Краснов заявил, что готов вернуться в Саратов и работать управленцем
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Кадр: Редакция / YouTube

Мэр колумбийского города Тунха, россиянин Михаил Краснов заявил, что готов вернуться в Саратов, если его позовут работать управленцем. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Я бы, конечно, хотел вернуться в Россию. Со стороны властей меня никто не звал, хотя с удовольствием бы поработал, потому что я понимаю, как работает государственный аппарат. Я считаю себя хорошим муниципальным управляющим», — сказал он.

Краснов отметил, что в Колумбии прокуратура завела на него «кучу дел», чтобы сместить с должности. Он назвал это «происками бывшего мэра» города, который опасается расследования его деяний.

Действующий мэр Тунхи выразил надежду на то, что ему удастся выиграть это дело. В противном случае местный закон не позволит ему 14 лет занимать государственные должности и преподавать как в государственных, так и в частных университетах. «То есть, практически закрывается жизнь», — отметил Краснов.

Он добавил, что кроме Колумбии есть еще 200 стран, где он мог бы найти работу. «Я вообще люблю Россию, Саратов очень люблю. Я бы был рад, если бы меня куда-нибудь позвали», — признался россиянин.

Ранее генеральная прокуратура Колумбии отстранила от должности мэра Тунхи Михаила Краснова и лишила его полномочий на 14 лет из-за преподавания в университете менее чем за год до выдвижения его кандидатуры на местных выборах. Россиянин раскритиковал решение колумбийских властей. До рассмотрения апелляций он по закону остается на своем посту.

