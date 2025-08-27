Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:25, 27 августа 2025Мир

Первого «русского мэра» сняли с должности в Колумбии

Генеральная прокуратура Колумбии лишила полномочий на 14 лет мэра Тунхи Краснова
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Михаил Краснов

Михаил Краснов . Фото: @ElRusoAlcalde

Генеральная прокуратура Колумбии отстранила от должности и лишила полномочий на 14 лет «русского мэра» города Тунха Михаила Краснова. Об этом сообщает Infobae.

Надзорный орган выяснил, что Краснов не имел возможности регистрироваться в качестве кандидата на выборах 29 октября 2023 года и вступать в должность 1 января 2024 года, поскольку менее чем за год до этого, в 2022 году, он подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете в Тунхе.

Краснов занимался рецензированием и написанием научных статей на немецком и английском языках.

Закон Колумбии не позволяет подрядчику госпредприятия заниматься работой чиновника. Несмотря на это, Краснов раскритиковал решение властей. До рассмотрения апелляции он по закону останется на своем посту.

Сразу же после избрания Краснова мэром Тунхи в 2024 году генеральная прокуратура Колумбии решила провести расследование возможных нарушений законодательства. Помимо истории с преподаванием надзорный орган собирался выяснить обстоятельства получения россиянином паспорта Колумбии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Прямой выпад в адрес России». В Госдуме отреагировали на слова Алиева об СВО и «российском вторжении»

    Пожелавшая заработать на смерти бойца СВО российская школьница объяснилась

    В Пентагоне заявили о желании Трампа заключить новое соглашение вместо ДСНВ

    Стюардесса оскорбила отца двоих детей и дала ему пощечину из-за футболки его жены

    Против Совета ЕС подали иск за клевету на Усманова

    В американской католической школе произошла стрельба

    Российские футболисты сыграют со сборной Северной Кореи

    Названы особенности пугающего США «Цзюйлана»

    Первого «русского мэра» сняли с должности в Колумбии

    На Украине «человек Зеленского» подрался с чиновницей за трибуну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости