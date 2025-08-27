Первого «русского мэра» сняли с должности в Колумбии

Генеральная прокуратура Колумбии лишила полномочий на 14 лет мэра Тунхи Краснова

Генеральная прокуратура Колумбии отстранила от должности и лишила полномочий на 14 лет «русского мэра» города Тунха Михаила Краснова. Об этом сообщает Infobae.

Надзорный орган выяснил, что Краснов не имел возможности регистрироваться в качестве кандидата на выборах 29 октября 2023 года и вступать в должность 1 января 2024 года, поскольку менее чем за год до этого, в 2022 году, он подписал контракт на преподавание в Педагогическом и технологическом университете в Тунхе.

Краснов занимался рецензированием и написанием научных статей на немецком и английском языках.

Закон Колумбии не позволяет подрядчику госпредприятия заниматься работой чиновника. Несмотря на это, Краснов раскритиковал решение властей. До рассмотрения апелляции он по закону останется на своем посту.

Сразу же после избрания Краснова мэром Тунхи в 2024 году генеральная прокуратура Колумбии решила провести расследование возможных нарушений законодательства. Помимо истории с преподаванием надзорный орган собирался выяснить обстоятельства получения россиянином паспорта Колумбии.