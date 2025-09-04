Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

Минобороны: Силы ПВО сбили 46 дронов ВСУ над тремя регионами и Черным морем

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на четверг, 4 августа, выпустили по России почти полсотни беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атаки были предприняты с 00:00 до 6:00 4 сентября по московскому времени. За этот период силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 46 дронов над тремя регионами и Черным морем.

Больше всего дронов — 24 — над Ростовской области, 4 — над Краснодарским краем, 2 — над Волгоградской областью, 16 — над Черным морем. Других данных о ситуации в ведомстве не привели.

Ночью 3 сентября силы ПВО выпустили по России свыше сотни беспилотников. Под удар попали Ростовская, Брянская, Калужская, Смоленская области, а также Крым и Краснодарский край.