Стилист поделилась модными советами на осень 2025 года

Стилист Болотова: Грубые туфли и большие сумки станут трендом осени

Мода осени 2025 года обещает быть одновременно уютной и выразительной, возвращаются в тренды спокойные природные оттенки, свободные силуэты и практичные материалы, рассказала стилист, эксперт-преподаватель международной сети учебных пространств в сфере красоты «Эколь» Светлана Болотова. Советами о том, как совместить комфорт с яркими акцентами и какие вещи стоит взять на заметку, она поделилась с «Лентой.ру».

Трендовые цвета сезона — спокойные и глубокие, отметила стилист. Так, в моду возвращается «Total chocholate», можно комбинировать между собой разные оттенки коричневого. Кроме того, по словам Болотовой, среди заметных акцентов — горчичный и «пряный» оранжево-золотистый. Не уступает и винный, который уже несколько лет подряд держится в тренде и все еще очень органично смотрится в осенней обстановке, поделилась эксперт.

Этой осенью дизайнеры предлагают много насыщенного красного, а также мягкий зеленый, напоминающий лесную листву, указала собеседница «Ленты.ру». Актуальную палитру дополняют фиолетовый, терракотовый и кирпичный оттенки, спокойные хаки и оливковый, а также разные варианты серого — от светлого до графитового, добавила Болотова.

По мнению эксперта, в основе осеннего стиля можно будет выделить два ключевых направления.

Первое — это свободные многослойные вещи с кружевом и фактурными тканями, что-то вроде современного "богемного" стиля. Второе — повсеместное использование кожи: платья, юбки, брюки, куртки, но тут важно не переборщить: если кожи слишком много, образ будет ощущаться тяжелым Светлана Болотова стилист

Стилист рассказала и об основных силуэтах и материалах, на которые следует обратить внимание. Среди них объемные пальто-«коконы», пиджаки с широкими плечами, кожаные платья и юбки-карандаш, узкие брюки, длинные платья-рубашки, а также топы и платья с необычными вырезами.

«Общий силуэт сезона — свободный верх в сочетании с узким низом. Ткани и материалы этой осенью тоже играют большую роль. Главный фаворит — бархат: он встречается в пиджаках, платьях и брюках. Более повседневный вариант — велюр, а вельвет возвращается в виде брюк и пиджаков. В моде натуральные материалы вроде шерсти и кашемира, а также практичная искусственная кожа и мех. При этом одежда должна быть не только красивой, но и приятной на ощупь», — высказалась Болотова.

Аксессуары подчеркивают общий настрой сезона, обозначила эксперт. В тренде большие мягкие сумки, удобные ботинки на толстой подошве, грубые туфли. В украшениях сегодня ценятся уникальность и ручная работа, часто используются винтажные вещи или изделия из переработанных материалов, заключила собеседница «Ленты.ру».

Ранее российский стилист Владислав Лисовец сообщил, что в грядущем сезоне окажутся в моде элегантные наряды, которые придут на смену образам в стиле гранж. Трендом осени он назвал силуэт перевернутого треугольника.

