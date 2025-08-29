Стилист Лисовец назвал трендовые осенние наряды

Стилист Лисовец назвал силуэт перевернутого треугольника трендом осени

Российский стилист Владислав Лисовец назвал трендовые осенние наряды в 2025 году. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

По словам эксперта, в грядущем сезоне окажутся в тренде элегантные наряды, которые придут на смену образам в стиле гранж. Так, он посоветовал выбирать более приталенные предметы гардероба с большими плечами.

«В общем, главное — не перегружать образ и не делать его супероверсайз. Потому что сегодня это в прошлом — покатые, повисшие плечи, совсем грустные, унылые. Сейчас в тренде силуэт перевернутого треугольника — широкие плечи и узкая талия. Вот такой силуэт стоит брать за базу», — указал собеседник издания.

В июле Лисовец также назвал женственность и легкую неухоженность трендом осени.