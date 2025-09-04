Жителям Подмосковья пообещали холодные ночи

Синоптик Ильин: Ночью в Подмосковье может похолодать до плюс 7 градусов

В ночные часы в Подмосковье будет холодно. Насколько опустится температура, RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам специалиста, в ближайшие дни, вплоть до 5 сентября, ночью в Московской области может понизиться до 7-12 градусов тепла. В столице столбики термометров будут держаться около плюс 9-12 градусов. Днем сильной жары также не предвидится. До конца рабочей недели Ильин обещает не больше плюс 17-22 градусов. Однако в выходные, 6-7-го числа, температура может пойти вверх. Воздух в эти дни может прогреться до 25 градусов. На неделе осадков не ожидается, отметил метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что бабье лето в этом году для москвичей будет продолжительным. Золотая осень в столичном регионе пройдет в две-три волны и продлится до середины сентября.