Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:42, 4 сентября 2025Экономика

Жителям Подмосковья пообещали холодные ночи

Синоптик Ильин: Ночью в Подмосковье может похолодать до плюс 7 градусов
Виктория Клабукова

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

В ночные часы в Подмосковье будет холодно. Насколько опустится температура, RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозам специалиста, в ближайшие дни, вплоть до 5 сентября, ночью в Московской области может понизиться до 7-12 градусов тепла. В столице столбики термометров будут держаться около плюс 9-12 градусов. Днем сильной жары также не предвидится. До конца рабочей недели Ильин обещает не больше плюс 17-22 градусов. Однако в выходные, 6-7-го числа, температура может пойти вверх. Воздух в эти дни может прогреться до 25 градусов. На неделе осадков не ожидается, отметил метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что бабье лето в этом году для москвичей будет продолжительным. Золотая осень в столичном регионе пройдет в две-три волны и продлится до середины сентября.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Художник из Омска пропал после песчаной бури на фестивале в США. Его нашли мертвым в луже крови во время сожжения огромного чучела

    Путин прилетел во Владивосток для участия в ВЭФ

    Битцевский маньяк пожаловался на потерю времени в колонии

    Захарова заявила о проводимом Западом геноциде народа Украины

    Москвичам пообещали неклассическое бабье лето

    Переехавший в один из самых опасных городов мира мужчина рассказал о жизни в нем

    Женщина нашла скелет пропавшего три года назад мужа в выгребной яме

    Блогершу раскритиковали в сети из-за откровенного наряда на свадьбу подруги

    На Украине назвали угрозы Зеленского после саммита ШОС бессмысленными

    В Британии назвали Украине способ вернуть потерянные территории

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости