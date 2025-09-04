Вероятность скорых дождей в Москве оценили

Синоптик Шувалов: Москва обречена на неделю без дождей

Москва «обречена» на неделю без осадков. Так в разговоре с изданием RT выразился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

На севере европейской части страны сформировался обширный антициклон. Под его действием температурный фон в столичном регионе начнет улучшаться. С полудня четверга, 4 сентября, в Москве наступает потепление. «В Москве за счет облачности держалась низкая температура. Но, скорее всего, сегодня (4 сентября. — прим. «Ленты.ру») во второй половине дня начнется размывание этой облачности и температура подпрыгнет до плюс 20-22 градусов на ближайшие дни», — отметил синоптик. Антициклон, как полагает Шувалов, будет держаться довольно долго, благодаря чему осадков в городе не предвидится как минимум неделю.

Ранее неклассическое бабье лето москвичам пообещала специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она подтверждает, что в ближайшие дни в Москве не ожидается осадков. Налаживаться погода, по ее словам, начнет к выходным. К этому времени температура в столице поднимется на пару градусов выше климатической нормы.