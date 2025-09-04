На острове Русский забурлит жизнь

В проекты на острове Русский инвестируют порядка 180 миллиардов рублей

Порядка 180 миллиардов рублей в ближайшие пять лет инвестируют в проекты на острове Русский в Приморье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя главы Минвостокразвития России Виталия Алтабаева.

Средства будут выделены в рамках режимов специального административного района (САР), территорий опережающего развития (ТОР) и инновационного научно-технического центра (ИНТЦ). По словам Алтабаева, на острове «будет прям бурлить жизнь».

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), назвал Дальний Восток важнейшим фактором укрепления позиций России в мире, флагманом страны. Вектор развития сейчас все больше переориентируются на Восток и Глобальный Юг, на рынки которых дальневосточные российские регионы имеют прямой выход, отметил он.