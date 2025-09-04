Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:16, 4 сентября 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о способности ВС России использовать «матрешку» из дронов

«Страна.ua»: ВС России запускают FPV-дроны с дальнобойных беспилотников
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российские войска запускают FPV-дроны с дальнобойных беспилотников, что увеличивает их дальнобойность на десятки километров. О способности российских войск использовать «матрешку» из дронов рассказало в Telegram издание «Страна.ua».

«Россияне начали массово запускать FPV-дроны с более крупных беспилотников. Поражая таким образом цели за десятки километров. (...) так российская армия пытается поражать цели в глубине боевых порядков Вооруженных сил Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска уже нанесли удар с применением такой технологии на запорожском направлении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на нескольких участках фронта в Луганской народной республике применяют новую тактику использования дронов. По его словам, ВСУ пытаются преодолеть антидроновые сети, используя поочередно дроны с зажигательной смесью и FPV-дроны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дальнобойные ракеты для Зеленского и разногласия по отправке войск на Украину. Как прошла встреча «коалиции желающих» в Париже?

    На Украине рассказали о способности ВС России использовать «матрешку» из дронов

    В Европе женщина ударилась головой о мост во время катания на лодке и попала на видео

    Популярный комик назанимал 1,5 миллиона рублей и потратил их на доставки и рестораны

    В Бразилии вратарь умер после отражения пенальти

    В России заявили о необходимости адаптироваться к крепкому рублю

    В МИД посетовали на невозможность научить генсека НАТО азам вежливости

    Сотрудники школы случайно нашли потерянную капсулу времени

    Пассажир самолета избил незнакомого попутчика кулаками и сорвал рейс

    Microsoft признала множественные ошибки Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости