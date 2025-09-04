На Украине рассказали о способности ВС России использовать «матрешку» из дронов

«Страна.ua»: ВС России запускают FPV-дроны с дальнобойных беспилотников

Российские войска запускают FPV-дроны с дальнобойных беспилотников, что увеличивает их дальнобойность на десятки километров. О способности российских войск использовать «матрешку» из дронов рассказало в Telegram издание «Страна.ua».

«Россияне начали массово запускать FPV-дроны с более крупных беспилотников. Поражая таким образом цели за десятки километров. (...) так российская армия пытается поражать цели в глубине боевых порядков Вооруженных сил Украины», — говорится в публикации.

Отмечается, что российские войска уже нанесли удар с применением такой технологии на запорожском направлении.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) на нескольких участках фронта в Луганской народной республике применяют новую тактику использования дронов. По его словам, ВСУ пытаются преодолеть антидроновые сети, используя поочередно дроны с зажигательной смесью и FPV-дроны.