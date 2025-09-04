Из жизни
11:38, 4 сентября 2025Из жизни

Наследник британского престола заставил короля подчиниться своей воле

Олег Парамонов
Карл III и принц Уильям

Карл III и принц Уильям . Фото: Kin Cheung / Reuters

Источники, близкие к британской королевской семье, рассказывают о напряженных отношениях между королем Карлом III и принцем Уильямом — его старшим сыном и наследником престола. Об этом сообщает издание Daily Beast.

Уильям считает, что Карлу следовало модернизировать монархию и жестче обходиться с принцами Гарри и Эндрю, которые, по его мнению, предали и опозорили семью. Карл тоже недоволен сыном, но по другой причине: ему не нравится, что Уильям отлынивает от работы, избегает лично встречаться с подданными и считает жену и детей важнее долга.

Король и принц почти не встречаются, предпочитая взаимодействовать через секретарей. При этом порой Уильяму удается заставить Карла подчиниться своей воле. Именно из-за этого до сих пор не состоялась встреча с принцем Гарри: монарх отказывается от нее, потому что боится рассориться с наследником.

«Карл слаб, — прокомментировал ситуацию знакомый Уильяма. — А Уильяма можно винить в чем угодно, только не в этом».

Ранее сообщалось, что, по словам бывшего сотрудника дворца, Карл III был бы рад увидеть детей вместе. Против выступает принц Уильям, который остается врагом самой идеи примирения.

