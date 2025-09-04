Забота о себе
18:34, 4 сентября 2025Забота о себе

Daily Mirror: Бананы помогают взять под контроль артериальное давление
Фото: Miljan Zivkovic / Shutterstock / Fotodom

Даже небольшое изменение образа жизни помогает взять под контроль уровень давления и холестерина, убеждены кардиологи Британского фонда сердца. Неочевидный и очень простой способ снизить риск инсультов и инфарктов они назвали Daily Mirror.

Эксперты фонда подчеркнули, что для поддержания стабильного артериального давления и нормального уровня холестерина важно правильно питаться, много двигаться и хорошо спать. Однако, по их словам, даже небольшие изменения образа жизни помогают улучшить самочувствие.

В частности, они предложили вместо печенья и выпечки перекусывать фруктами. «Бананы идеально подходят для дневного перекуса. Содержащиеся в них углеводы и натуральные сахара обеспечивают длительный прилив энергии. К тому же они не содержат жиров», — говорится в сообщении организации.

Кардиологи добавили, что фрукты богаты полезной для кишечника клетчаткой. Кроме того, в них много калия, который способен стабилизировать артериальное давление. В частности, по их словам, достаточно съесть два банана в день, чтобы поддерживать нормальное давление.

Ранее диетолог Ронан Араужо реабилитировал яйца, которые много лет называли причиной повышенного холестерина. По его словам, одно-два яйца в день не дают негативных последствий и приносят пользу здоровью.

