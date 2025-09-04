Назван регион-лидер по числу психических заболеваний

Ненецкий автономный округ (НАО) по итогам 2024 года является лидером по числу психических заболеваний. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России.
Согласно данным, в НАО число людей, которые заболели психическим расстройством или обрели его впервые в жизни, составило 703,4 на 100 тысяч человек населения. Второе место с показателем 697,4 заняла Архангельская область, а третье — Республика Калмыкия (556,3).
На последних местах рейтинга оказались Чеченская Республика (42,8), город Севастополь (73,7) и Брянская область (96,8).
Ранее ученые обнаружили, что у супругов чаще совпадают психические расстройства, чем принято считать. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Human Behaviour (NHB).