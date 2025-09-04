Россия
06:08, 4 сентября 2025

Назван регион-лидер по числу психических заболеваний

Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ненецкий автономный округ (НАО) по итогам 2024 года является лидером по числу психических заболеваний. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава России.

Согласно данным, в НАО число людей, которые заболели психическим расстройством или обрели его впервые в жизни, составило 703,4 на 100 тысяч человек населения. Второе место с показателем 697,4 заняла Архангельская область, а третье — Республика Калмыкия (556,3).

На последних местах рейтинга оказались Чеченская Республика (42,8), город Севастополь (73,7) и Брянская область (96,8).

Ранее ученые обнаружили, что у супругов чаще совпадают психические расстройства, чем принято считать. Результаты исследования были опубликованы в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

