12:02, 1 сентября 2025

Выявлена неожиданная связь брака и психических расстройств

NHB: Супруги зачастую страдают одними и теми же психическими расстройствами
Ученые обнаружили, что у супругов чаще совпадают психические расстройства, чем принято считать. К такому выводу пришла международная группа исследователей, изучив данные более пяти миллионов пар в Тайване, а также свыше миллиона семейных союзов в Дании и Швеции. Результаты опубликованы в журнале Nature Human Behaviour (NHB).

Анализ показал: корреляции прослеживаются сразу по девяти видам психических расстройств и сохраняются на протяжении нескольких поколений. Причем картина оказалась одинаковой в разных культурах, что свидетельствует о глобальном характере феномена.

Авторы отмечают, что схожесть психических состояний между супругами может увеличивать распространенность заболеваний, влиять на развитие сопутствующих диагнозов и искажать оценки генетических факторов. Это открытие, по мнению исследователей, важно учитывать при планировании профилактики и разработке методов лечения психических расстройств.

Ранее ученые доказали, что даже легкие формы любовной зависимости способны негативно влиять на когнитивные функции. Как показало исследование, зависимые отношения ухудшают не только психическое состояние, но и память.

