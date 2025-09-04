Россия
Названа причина остановки сердца у подмосковного школьника после линейки на День знаний

Причиной остановки сердца у подростка из Долгопрудного стала болезнь
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

К остановке сердца у 14-летнего школьника из подмосковного Долгопрудного привела болезнь. Причину смерти подростка РБК назвали в Следственном комитете Московской области.

Какую именно болезнь выявили у мальчика, в ведомстве не уточнили.

О смерти школьника стало известно 4 сентября. Как выяснили журналисты, вернувшись из школы в День знаний, он закрылся в комнате, а через некоторое время его младшая сестра услышала подозрительный стук и решила проверить брата. Она нашла мальчика задыхающимся на полу. Прибывшие на место врачи не смогли реанимировать пациента. Как выяснилось, незадолго до произошедшего подросток жаловался на сильную усталость. При этом, по словам родителей, хронических заболеваний у их сына не было.

Ранее похожий случай произошел в Ульяновской области. Там на линейке 1 сентября из-за жары стало плохо 12-летней девочке с пороком сердца. В момент недомогания присутствующие дали ей воды и сопроводили в медкабинет, откуда ее госпитализировали. Однако спасти ребенка врачи не смогли — у пациентки произошла остановка кардиостимулятора.

