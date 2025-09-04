Наука и техника
17:47, 4 сентября 2025Наука и техника

Названо преимущество Т-90М перед Т-80

Командир Ваганов: Танк Т-90М превосходит Т-80 по обзорности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Модернизированный российский танк Т-90М превосходит машины семейства Т-80 по обзорности. Преимущество модернизированного танка перед «восьмидесяткой» назвал командир танкового взвода группировки войск «Центр» лейтенант Артем Ваганов в беседе с «Известиями».

«В этой машине осведомленность командира в разы лучше, чем у других танков. У командира теперь круговой обзор, камеры позволяют вести наблюдение по четырем направлениям, триплексов больше, чем у Т-80, и они расположены по кругу», — сказал он.

Кроме того, командир Т-90М получил дублирующий пульт для управления орудием. Он позволяет контролировать работу наводчика, блокировать или самому производить выстрелы. По словам лейтенанта Ваганова, это дает ему возможность при необходимости подстраховать наводчика, взяв управление огнем на себя.

В июне глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что Т-90М превосходит западные машины, которые поставляют Киеву, по защищенности, поскольку он получил всеракурсную динамическую защиту.

