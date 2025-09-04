Из жизни
16:32, 4 сентября 2025

Неуловимые воры проникли в магазин с помощью бензопилы и украли 218 миллионов рублей

В Лондоне воры обокрали магазин с помощью бензопилы на 218 миллионов рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

В Великобритании полиция арестовала воров, которые несколько лет терроризировали Лондон и считались неуловимыми. Об этом пишет Daily Mail.

Четверо членов банды попали на запись с камер видеонаблюдения, когда проникли в магазин с помощью бензопилы. Они прорезали вход в железных жалюзи, закрывавших супермаркет, и обокрали его на два миллиона фунтов стерлингов (218 миллионов рублей). После воры скрылись с места преступления на угнанных машинах. Видео кражи со взломом появилось у журналистов после ареста преступников.

Оказалось, что мужчины входят в состав группировки, которую полицейские пытаются поймать с 2020 года. Она связана с более 100 кражами и ограблениями. Члены банды часто врывались в ювелирные магазины и магазины электроники на глазах у очевидцев. Часть украденного, как выяснили полицейские, они прятали на погостах.

Грабителей удалось арестовать в январе 2025 года. Полицейские устроили им засаду и поймали с поличным. У одного из воров нашли тайник с серебряным столовым серебром стоимостью около 80 тысяч фунтов стерлингов (8,7 миллиона рублей). Всех четырех арестованных приговорили к тюремному заключению.

Ранее сообщалось, что в Париже полицейские арестовали мужчину и мальчика, укравших ювелирные украшения на сумму десять миллионов евро. В трусах одного из подозреваемых нашли ожерелье и серьги.

