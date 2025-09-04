Россия
Новорожденную девочку в тяжелом состоянии нашли у мусоропровода в российском городе

Во Всеволожске в коробке у мусоропровода нашли новорожденную девочку
Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Во Всеволожске Ленобласти в коробке у мусоропровода нашли недоношенную новорожденную девочку. Об этом пишет Mash на Мойке в Telegram.

Как выяснилось, плачь младенца услышали прохожие, которые решили проверить его источник и обнаружили ребенка. Предположительно, девочка появилась на свет на 35-й неделе. Ее состояние оценивается как тяжелое.

По информации журналистов, правоохранители уже установили личность матери. Сейчас она дает показания. Следственный комитет Ленинградской области возбудил уголовное дело о покушении матери на жизнь новорожденного ребенка.

Ранее в Березниках Пермского края под окнами многоэтажки нашли новорожденного ребенка выпускницы девятого класса. Младенца без признаков жизни обнаружила соседка школьницы. По информации журналистов, подросток живет с сестрой и матерью на пятом этаже.

