Коньков объяснил выпады Мерца и Макрона в адрес РФ давлением внутри стран

Выпады канцлера Германии Фридриха Мерца и президента Франции Эммануэля Макрона в сторону России — это их источник для утверждения реноме внутри стран, считает доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков. Своим мнением специалист поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Внутри стран постоянно есть давление. У Франции намечается политический раскол вокруг будущего голосования относительно правительственного доверия. У немцев проблемы с собственным рейтингом. Поэтому они выдумывают новые риски и угрозы на внешнем фланге, чтобы компенсировать свою неспособность обеспечивать должное решение вопросов внутри страны», — отметил Коньков.

На внешней арене все как бы уже неизменно. Все больше и больше обвинений в адрес России. Все больше и больше страхов относительно якобы угрозы, исходящей из России. В данном случае это единственный источник для утверждения собственного реноме внутри своих обществ Александр Коньков доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ

Ранее Мерц заявил о необходимости «экономически истощить» Россию ради урегулирования конфликта на Украине. Немецкий канцлер обвинил российского президента в нежелании заканчивать конфликт.

Макрон, в свою очередь, заявил, что если встреча российского президента Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским не состоится в ближайшее время, то Москва рискует столкнуться с новыми санкциями.

