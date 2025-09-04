Россия
Одна из российских группировок полностью выполнила свою задачу по освобождению ДНР

Группировка войск «Восток» полностью выполнила свою задачу по освобождению ДНР
Алан Босиков
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Группировка войск «Восток» полностью выполнила задачу по освобождению ДНР на своем участке ответственности. Об этом сообщило Минобороны России.

Речь идет о полосе, входящей в зону ответственности группировки. Какой будет следующая задача воинского соединения, не сообщается.

При этом 4 сентября российское военное ведомство проинформировало об установлении войсками группировки контроля над Новоселовкой в Запорожской области.

Ранее о ходе боевых действий в ДНР рассказал командующий Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он указал, что по состоянию на 30 августа под контролем Российской армии находится 79 процентов территории региона. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о переходе под российский контроль всего юга республики.

