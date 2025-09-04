Одна из российских группировок полностью выполнила свою задачу по освобождению ДНР

Группировка войск «Восток» полностью выполнила задачу по освобождению ДНР на своем участке ответственности. Об этом сообщило Минобороны России.
Речь идет о полосе, входящей в зону ответственности группировки. Какой будет следующая задача воинского соединения, не сообщается.
При этом 4 сентября российское военное ведомство проинформировало об установлении войсками группировки контроля над Новоселовкой в Запорожской области.
Ранее о ходе боевых действий в ДНР рассказал командующий Объединенной группировкой войск в зоне спецоперации начальник Генштаба России Валерий Герасимов. Он указал, что по состоянию на 30 августа под контролем Российской армии находится 79 процентов территории региона. В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин сообщил о переходе под российский контроль всего юга республики.