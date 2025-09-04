Пассажир самолета избил незнакомого попутчика кулаками и сорвал рейс

Daily Mail: Мужчина избил попутчика на рейсе из Великобритании в Турцию

Пассажир самолета, следовавшего из Великобритании в Турцию, избил незнакомого попутчика и сорвал рейс. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, на борту самолета 35-летний британец напал на 41-летнего турка и нанес ему несколько ударов кулаком. В результате пилотам пришлось экстренно совершить посадку в Греции, где пострадавшего отправили в больницу.

Нападавший был задержан и предстанет перед судом.

