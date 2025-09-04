Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:55, 4 сентября 2025Путешествия

Пассажир самолета избил незнакомого попутчика кулаками и сорвал рейс

Daily Mail: Мужчина избил попутчика на рейсе из Великобритании в Турцию
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Alexandros Avramidis / Reuters

Пассажир самолета, следовавшего из Великобритании в Турцию, избил незнакомого попутчика и сорвал рейс. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным таблоида, на борту самолета 35-летний британец напал на 41-летнего турка и нанес ему несколько ударов кулаком. В результате пилотам пришлось экстренно совершить посадку в Греции, где пострадавшего отправили в больницу.

Нападавший был задержан и предстанет перед судом.

Ранее турист на пляже Най Хан тайского острова Пхукет плюнул в спасателя, избил его вместе с членами семьи из-за замечания и попал на видео. Работник всего лишь предупредил его об опасности купания и закрытии береговой линии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Если хочешь, чтобы встречи не было, пригласи меня в Москву». Зеленского позвали в Россию, но он снова ответил отказом

    В Европе женщина ударилась головой о мост во время катания на лодке и попала на видео

    Популярный комик назанимал 1,5 миллиона рублей и потратил их на доставки и рестораны

    В Бразилии вратарь умер после отражения пенальти

    В России заявили о необходимости адаптироваться к крепкому рублю

    В МИД посетовали на невозможность научить генсека НАТО азам вежливости

    Сотрудники школы случайно нашли потерянную капсулу времени

    Пассажир самолета избил незнакомого попутчика кулаками и сорвал рейс

    Microsoft признала множественные ошибки Windows

    В МИД прокомментировали сообщения о невыплате страховки после авиакатастрофы под Актау

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости