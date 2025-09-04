Интернет и СМИ
Племянник Галкина покинул Россию после начала СВО

Олег Давыдов
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Племянник российского юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) Никита покинул Россию после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, племянник юмориста через четыре дня после начала СВО вылетел в Ереван, после чего уехал в Сербию. Позднее он закрыл в России ИП, связанное с торговлей.

Отмечается, что у родственника Галкина есть военная специальность: он прошел службу в автомобильных войсках в военном училище в Воронежской области. На присягу в 2017 году к нему приезжал сам юморист.

Никита — сын старшего брата Галкина Дмитрия.

Ранее стало известно, что Галкина сбил автомобиль во время велопрогулки в Юрмале. В результате он получил травму руки и порезы осколками разбитого стекла.

