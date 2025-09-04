Бывший СССР
Подоляк прокомментровал возможность заморозки линии фронта

Подоляк: Заморозка линии фронта является одним из возможных сценариев
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press

Заморозка линии фронта является одним из возможных сценариев завершения конфликта. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире «Новини.LIVE».

Окончательное решение будет принято президентом страны Владимиром Зеленским, заявил Подоляк. Также чиновник добавил, что продолжаются консультации с союзниками в США и Европе, а Запад должен инвестировать в «справедливое завершение войны, чтобы Россия не получила выгоды».

Ранее Подоляк рассказал, что в условиях доступа к рынку сбыта энергоресурсов Россия стремится продолжать конфликт на Украине и не готова к мирному урегулированию.

