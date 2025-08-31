В офисе Зеленского обвинили Россию в нежелании завершать конфликт на Украине

Советник ОП Украины Подоляк: Россия стремится продолжать конфликт

В условиях доступа к рынку сбыта энергоресурсов Россия стремится продолжать конфликт на Украине и не готова к мирному урегулированию. В нежелании завершить боевые действия Москву обвинил советник офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, его слова передает агентство УНИАН.

«Сегодня, очевидно, они не то, что не хотят выйти из войны, они, наоборот, говорят: "У нас соответствующий ресурс, пока вы нам даете на глобальном рынке собирать средства, финансировать те или иные ресурсные возможности, мы будем воевать"», — заявил советник.

Он выразил уверенность, что наиболее действенной моделью урегулирования конфликта был сценарий, предложенный на Западе до переговоров на Аляске, по которому перемирие должно было начаться с прекращения огня.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что между Россией и Украиной не было достигнуто договоренности по воздушному перемирию. Он также добавил, что все подобные обсуждения должны вестись в дискретном режиме.