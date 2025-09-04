Ценности
Покалеченная в Дубае украинская модель рассказала о восстановлении после операций

Украинская модель Мария Ковальчук, которую нашли покалеченной в Дубае, рассказала о восстановлении после операций. Соответствующие посты появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Оказалось, что было проведено 10 хирургических вмешательств. По словам женщины, ей были сделаны операции на ногах и ключице с протезированием. Кроме того, медики установили фиксирующий металл на позвоночник.

Ковальчук призналась, что в первое время после операций она чувствовала себя разбитой. «Я не представляла свою дальнейшую жизнь — как я буду с этими травмами, с этим шрамом, изуродованная продолжать как-то жить, как я встречу свою любовь. Но со временем у меня как-то менялось восприятие этого мира. Я начала больше обращать внимание внутрь себя и поняла, что важнее внутреннее состояние, то, что ты излучаешь, то, что ты чувствуешь», — отметила она и добавила, что улучшить ментальное состояние ей помогает поддержка близких и друзей.

В марте Ковальчук пропала в Дубае после вечеринки в компании двух мужчин. Позже ее нашли на обочине дороги с переломами ног и позвоночника и доставили в больницу.

