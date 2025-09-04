Последствия атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край сняли на видео

Опубликованы кадры последствий атак беспилотников ВСУ на Краснодарский край

В сети появились кадры последствий атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах виден пожар, разгорающийся за забором. Впоследствии показано здание, которое посечено осколками от дрона, вокруг него также разбросаны обломки. На другом ролике демонстрируются обломки летательного аппарата, атаковавшего Кубань.

Как сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский в Telegram-канале, в результате двух ночных атак ВСУ в Славянске-на-Кубани повреждены 17 домов. Никто, предварительно, не пострадал.

«В настоящее время в Славянске-на-Кубани перекрыта часть улицы Школьной между Октябрьской и Совхозной, также улица Проточная от Безымянной до Выгонной», — написал Синяговский.

По данным Минобороны, за ночь над Краснодарским краем удалось перехватить 4 летательных аппарата. Всего ВСУ за ночь выпустили по России 46 дронов, под удар также попала Ростовская и Волгоградская области, а также Черное море.