11:13, 4 сентября 2025Россия

Последствия атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край сняли на видео

Опубликованы кадры последствий атак беспилотников ВСУ на Краснодарский край
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры последствий атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Краснодарский край. Их публикует Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах виден пожар, разгорающийся за забором. Впоследствии показано здание, которое посечено осколками от дрона, вокруг него также разбросаны обломки. На другом ролике демонстрируются обломки летательного аппарата, атаковавшего Кубань.

Как сообщил глава Славянского района Краснодарского края Роман Синяговский в Telegram-канале, в результате двух ночных атак ВСУ в Славянске-на-Кубани повреждены 17 домов. Никто, предварительно, не пострадал.

«В настоящее время в Славянске-на-Кубани перекрыта часть улицы Школьной между Октябрьской и Совхозной, также улица Проточная от Безымянной до Выгонной», — написал Синяговский.

По данным Минобороны, за ночь над Краснодарским краем удалось перехватить 4 летательных аппарата. Всего ВСУ за ночь выпустили по России 46 дронов, под удар также попала Ростовская и Волгоградская области, а также Черное море.

