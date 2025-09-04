Последствия снижения Канадой потолка цен на российскую нефть оценили

Аналитик Демидов: Последствий от введения Канадой потолка цен для РФ не будет

Последствий от введения Канадой потолка цен на российскую нефть ожидать не стоит, убежден независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Россия не поставляет нефть в Канаду, так как страна сама обладает крупными запасами, указал аналитик. Если же государство и покупает нефть, то в первую очередь у США, Саудовской Аравии и в странах Африки, добавил он.

«Последствий от введения потолка цены на российскую нефть Канадой не будет, так как Канада не обладает инструментами контроля за ценами в Азии, например, и у Канады нет рычагов влияния на страны, которые закупают российскую нефть. Это Индия и Китай», — поделился Демидов.

Единственный важный игрок, из-за решений которого у российских компаний могут возникнуть проблемы, — это США, потому что они мониторят мировые продажи нефти и имеют рычаги воздействия практически на любую страну, заключил эксперт.

Ранее власти Канады вслед за Евросоюзом и рядом других европейских стран объявили о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель.