Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:38, 4 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Последствия снижения Канадой потолка цен на российскую нефть оценили

Аналитик Демидов: Последствий от введения Канадой потолка цен для РФ не будет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Последствий от введения Канадой потолка цен на российскую нефть ожидать не стоит, убежден независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Оценкой он поделился с «Лентой.ру».

Россия не поставляет нефть в Канаду, так как страна сама обладает крупными запасами, указал аналитик. Если же государство и покупает нефть, то в первую очередь у США, Саудовской Аравии и в странах Африки, добавил он.

«Последствий от введения потолка цены на российскую нефть Канадой не будет, так как Канада не обладает инструментами контроля за ценами в Азии, например, и у Канады нет рычагов влияния на страны, которые закупают российскую нефть. Это Индия и Китай», — поделился Демидов.

Единственный важный игрок, из-за решений которого у российских компаний могут возникнуть проблемы, — это США, потому что они мониторят мировые продажи нефти и имеют рычаги воздействия практически на любую страну, заключил эксперт.

Ранее власти Канады вслед за Евросоюзом и рядом других европейских стран объявили о снижении потолка цен на российскую нефть с 60 долларов до 47,6 доллара за баррель.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Коалиция желающих» решила поставлять Украине ракеты большой дальности

    Samsung похоронила легендарные смартфоны

    Стало известно о продвижении российских войск в Купянске

    В Берлине автомобиль въехал в толпу

    Последствия снижения Канадой потолка цен на российскую нефть оценили

    Умер сын легендарного Эрнеста Хемингуэя Патрик

    Постсоветская страна резко нарастила поставки нефти в Германию

    Названа причина остановки сердца у подмосковного школьника после линейки на День знаний

    Врач назвал кардинально меняющую здоровье в лучшую сторону привычку

    Зеленский допустил, что конфликт на Украине можно урегулировать по «корейскому сценарию». В чем выгода этого плана для Киева?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости