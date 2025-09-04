Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:05, 4 сентября 2025Мир

Постпред США в НАТО призвал Украину согласиться с любой архитектурой безопасности

Уитакер: Украина должна согласиться с любой архитектурой безопасности
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Scott Morgan / Reuters

Украина должна согласиться с любой архитектурой безопасности, которую ей предложат. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, передает Bloomberg.

«Украине придется согласиться с любой архитектурой безопасности», — призвал постпред.

При этом Уитакер подчеркнул, что Россия также должна будет «чувствовать себя комфортно» при новой архитектуре безопасности. Соответствующее высказывание было сделано постпредом 2 сентября на стратегическим форуме в Словении.

Ранее Уитакер призвал страны-члены альянса покупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США заявили, что Россия тихо развивает военную инфраструктуру на острове, который Америка считает своим. Что об этом известно?

    Раскрыто предполагаемое местонахождение диверсантов в регионе Центральной России

    Российский стилист назвал самые модные брюки на осень

    Объяснены причины панического страха заболеть раком

    Кризис в одном сегменте российского авторынка усугубился

    НАСА обозначило сроки отправки астронавтов к Марсу

    Захарова объяснила отсутствием логики слова президента Финляндии о ШОС

    В России нашли регион с самыми долгоживущими людьми

    Названа предполагаемая цель проникнувших в регион Центральной России украинских ДРГ

    Спрогнозировано начало работы карт «Мир» еще в одной азиатской стране

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости