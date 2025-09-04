Постпред США в НАТО призвал Украину согласиться с любой архитектурой безопасности

Уитакер: Украина должна согласиться с любой архитектурой безопасности

Украина должна согласиться с любой архитектурой безопасности, которую ей предложат. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер, передает Bloomberg.

«Украине придется согласиться с любой архитектурой безопасности», — призвал постпред.

При этом Уитакер подчеркнул, что Россия также должна будет «чувствовать себя комфортно» при новой архитектуре безопасности. Соответствующее высказывание было сделано постпредом 2 сентября на стратегическим форуме в Словении.

Ранее Уитакер призвал страны-члены альянса покупать американское оружие для Украины в рамках инициативы PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).